Le Casino des Lutins de Noël Léognan
88 Chemin du Barp Léognan Gironde
Les lutins du Pôle Nord ont quitté l’atelier du Père Noël pendant sa sieste…
Mais catastrophe ! Un lutin a oublié d’attacher les rênes du traîneau et Comet est reparti avec les autres rennes au Pôle Nord.
Résultat les lutins sont bloqués ici et ne peuvent plus rentrer !
Les familles devront les aider en participant à différents stands ludiques pour débloquer le coffre d’urgence et sauver Noël.
AU PROGRAMME
– Jeux inspirés d’un casino
– Atelier gourmand
– Challenges de Noël
– Jeux des grelots
… et plein d’autres surprises !
Deux sessions au choix
• 14h00 → 15h30
• 16h00 → 17h30 .
88 Chemin du Barp Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 14 96 contact@chateauleognan.com
