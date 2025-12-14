Le Casino des Lutins de Noël Léognan

Le Casino des Lutins de Noël Léognan dimanche 21 décembre 2025.

88 Chemin du Barp Léognan Gironde

Tarif : – –

Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21

2025-12-21

Les lutins du Pôle Nord ont quitté l’atelier du Père Noël pendant sa sieste…
Mais catastrophe ! Un lutin a oublié d’attacher les rênes du traîneau et Comet est reparti avec les autres rennes au Pôle Nord.
Résultat les lutins sont bloqués ici et ne peuvent plus rentrer !
Les familles devront les aider en participant à différents stands ludiques pour débloquer le coffre d’urgence et sauver Noël.
AU PROGRAMME
– Jeux inspirés d’un casino
– Atelier gourmand
– Challenges de Noël
– Jeux des grelots
… et plein d’autres surprises !

Deux sessions au choix
• 14h00 → 15h30
• 16h00 → 17h30   .

88 Chemin du Barp Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 14 96  contact@chateauleognan.com

