Le Casino des Lutins de Noël Léognan

Le Casino des Lutins de Noël

88 Chemin du Barp Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Les lutins du Pôle Nord ont quitté l’atelier du Père Noël pendant sa sieste…

Mais catastrophe ! Un lutin a oublié d’attacher les rênes du traîneau et Comet est reparti avec les autres rennes au Pôle Nord.

Résultat les lutins sont bloqués ici et ne peuvent plus rentrer !

Les familles devront les aider en participant à différents stands ludiques pour débloquer le coffre d’urgence et sauver Noël.

AU PROGRAMME

– Jeux inspirés d’un casino

– Atelier gourmand

– Challenges de Noël

– Jeux des grelots

… et plein d’autres surprises !

Deux sessions au choix

• 14h00 → 15h30

• 16h00 → 17h30 .

88 Chemin du Barp Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 14 96 contact@chateauleognan.com

