Le casse-croûte du samedi Maison Bolène Craponne-sur-Arzon

Le casse-croûte du samedi

Maison Bolène 1 place du For Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2025-11-22 12:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Venez partager avec nous des délices sucrés ou salés que vous aurez apportés.

Réservation obligatoire 04 71 05 95 29 en laissant votre message sur le répondeur.

Maison Bolène 1 place du For Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 40 91 23 animation@maisonbolene.com

English :

Come and share with us the sweet and savoury delights you’ve brought along.

Reservations required 04 71 05 95 29 by leaving a message on the answering machine.

German :

Teilen Sie mit uns süße oder salzige Köstlichkeiten, die Sie mitgebracht haben.

Reservierung erforderlich 04 71 05 95 29, indem Sie Ihre Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.

Italiano :

Venite a condividere con noi le delizie dolci o salate che avete portato con voi.

Prenotazione obbligatoria 04 71 05 95 29 lasciando un messaggio in segreteria.

Espanol :

Venga a compartir con nosotros las delicias dulces y saladas que haya traído.

Reserva previa 04 71 05 95 29 dejando un mensaje en el contestador.

L’événement Le casse-croûte du samedi Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay