Le casse-croûte du samedi Maison Bolène Craponne-sur-Arzon
Le casse-croûte du samedi Maison Bolène Craponne-sur-Arzon samedi 22 novembre 2025.
Le casse-croûte du samedi
Maison Bolène 1 place du For Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 12:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Venez partager avec nous des délices sucrés ou salés que vous aurez apportés.
Réservation obligatoire 04 71 05 95 29 en laissant votre message sur le répondeur.
.
Maison Bolène 1 place du For Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 40 91 23 animation@maisonbolene.com
English :
Come and share with us the sweet and savoury delights you’ve brought along.
Reservations required 04 71 05 95 29 by leaving a message on the answering machine.
German :
Teilen Sie mit uns süße oder salzige Köstlichkeiten, die Sie mitgebracht haben.
Reservierung erforderlich 04 71 05 95 29, indem Sie Ihre Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.
Italiano :
Venite a condividere con noi le delizie dolci o salate che avete portato con voi.
Prenotazione obbligatoria 04 71 05 95 29 lasciando un messaggio in segreteria.
Espanol :
Venga a compartir con nosotros las delicias dulces y saladas que haya traído.
Reserva previa 04 71 05 95 29 dejando un mensaje en el contestador.
L’événement Le casse-croûte du samedi Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay