LE CASSE-CROÛTE VIGNERON

220 Chemin des Conquêtes Aniane Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-01

Le Domaine des Conquêtes vous propose une expérience immersive pour découvrir le monde de la vigne et du vin.

Le Domaine des Conquêtes vous propose une expérience immersive pour découvrir le monde de la vigne et du vin.

Au programme présentation du Domaine, son histoire et sa philosophie, visite commentée de la cave et explications sur les méthodes de vinifications puis une dégustation des vins du Domaine accompagnée de planches à partager (fromages, charcuteries et tartinade de légumes).

Une expérience conviviale et ludique à vivre en famille ou entre amis. .

220 Chemin des Conquêtes Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 49 51 03 62 domainedesconquetes.vin@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Domaine des Conquêtes offers you an immersive experience to discover the world of vines and wine.

L’événement LE CASSE-CROÛTE VIGNERON Aniane a été mis à jour le 2025-12-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS