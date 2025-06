Le Casse croûte vigneron au Château le Camplat Saint-Mariens 22 juin 2025 10:00

Gironde

Le Casse croûte vigneron au Château le Camplat 2 Lieu-dit le Camplat Saint-Mariens Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 13:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Venez passer un moment convivial au Château Le Camplat et découvrir la nouvelle cuvée du domaine, le rouge de Jacqueline lors d’un casse croûte convivial. Dégustez ce nouveau cru accompagné d’huîtres, saucisses, et pâté maison … un vrai casse-croûte à la bonne franquette pour accompagner la dégustation ! Marion, la propriétaire partagera avec vous son amour du vin. La propriété familiale créée en 1979 par son père Jean-Louis Reculet est aujourd’hui labelisé Agriculture Biologique et Marion met l’accent sur l’œnotourisme et la préservation de l’environnement. .

2 Lieu-dit le Camplat

Saint-Mariens 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 40 36 96

English : Le Casse croûte vigneron au Château le Camplat

German : Le Casse croûte vigneron au Château le Camplat

Italiano :

Espanol : Le Casse croûte vigneron au Château le Camplat

L’événement Le Casse croûte vigneron au Château le Camplat Saint-Mariens a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Latitude Nord Gironde