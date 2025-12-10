LE CASSE-CROÛTE VIGNERON DES CONQUÊTES Aniane

LE CASSE-CROÛTE VIGNERON DES CONQUÊTES

Domaine des conquêtes Aniane Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-01

Une façon conviviale et ludique de découvrir le Domaine : cette parenthèse comprend une présentation et une visite du Domaine commentées suivies d’une dégustation de l’ensemble des cuvées accompagnée de produits du Terroir (fromages, charcuteries, tapenade…).

Domaine des conquêtes Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 49 51 03 62 domainedesconquetes.vin@outlook.fr

English :

A friendly, fun way to discover the estate: this interlude includes a guided presentation and tour of the estate, followed by a tasting of all the cuvées, accompanied by local produce (cheeses, charcuterie, tapenade, etc.).

