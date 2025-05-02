LE CASSE DE L’ANNEE – CAPITOLE EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne

LE CASSE DE L'ANNEE – CAPITOLE EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne vendredi 26 juin 2026.

LE CASSE DE L’ANNEE Début : 2026-06-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Caterina Khe´roul est une cambrioleuse de renom, assidument recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau « gros coup » a, comme a` son habitude, e´te´ minutieusement pre´pare´, re´gle´ dans les moindres de´tails…Cette fois elle vient récupérer un bijou historique et inestimable dans la maison d’un joueur star du PSG, pendant qu’il est en plein match. Seul imprévu – et de taille : le me^me soir et au me^me moment, Sam, un cambrioleur de´butant de petite envergure, vraiment pas doue´, a également décidé´ de s’attaquer a` la maison !Il y a donc une voleuse ou un voleur de trop dans la villa de Marne-la-Coquette, sans compter les nouveaux arrivants !A` moins, que par la force des choses, et pour notre plus grand plaisir, ils ne soient tous oblige´s de s’associer…

CAPITOLE EN CHAMPAGNE AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT 51000 Chalons En Champagne 51