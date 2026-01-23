Le casse de l’année Théâtre du Rond Point Valréas
Le casse de l’année Théâtre du Rond Point Valréas dimanche 15 février 2026.
Le casse de l’année
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : 36 – 36 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 18:00:00
fin : 2026-02-15 19:45:00
Date(s) :
2026-02-15
Comédie avec:Booder,Audrey Garcia,Thomas Hoff
.
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 93 cinemarexvalreas@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Comedy with:Booder,Audrey Garcia,Thomas Hoff
L’événement Le casse de l’année Valréas a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes