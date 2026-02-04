Le Casse tête de l’IA Générative La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 18:30 – 20:30

Gratuit : non Gratuit sur inscription Tout public

En 2h, Venez découvrir les principes, enjeux, limites de l’IA Generative. Un atelier pour comprendre de manière ludique et collaborative le fonctionnement de l’Intelligence Artificielle Générative (IA Gen), ses risques et les bonnes pratiques à mettre en place au sein de l’organisation. Là où une liste de recommandations risque d’être peu consultée, le Casse-tête de l’IA transforme ces contenus en une expérience active et engageante. Cette séance proposera une exploration à la fois pratique, critique et collaborative des technologies d’intelligence artificielle générative, aujourd’hui au cœur des transformations numériques et des usages professionnels. Atelier imaginé par l’Université de Genève et propulsé par le Swiss Institute for Sustainable IT (ISIT-CH) et l’initiative IT4Future et Animé par Franck Pramotton, expert Numérique auprès du Shift Project. Franck intervient par ailleurs sur les projets de normes IA Soutenable de l’AFNOR et de l’Union Europeenne.Avec nos remerciement à la Galerie du Zero Dechets de Nantes pour la mise à disposition de ses locaux.

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000

https://my.weezevent.com/le-casse-tete-de-lia-generative-2h



