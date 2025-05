Le casse-tête énergétique et souverainiste des IA – HEC Alumni Paris, 21 mai 2025, Paris.

Le Club HEC Technologies Avancées poursuit son cycle de conférences consacré cette année aux Intelligences Artificielles.

Cette nouvelle édition mettra en lumière les enjeux cruciaux liés à l’énergie et à la souveraineté numérique, deux piliers au cœur des projets politiques, sectoriels dont la Santé, ainsi que des relations internationales avec en particulier le renforcement des blocs: Etats-Unis, Europe et Chine.

Nous vous invitons à nous rejoindre le 21 mai prochain à 18H30 dans les locaux du Club HEC Alumni au 9 Avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 Paris pour une Table Ronde exceptionnelle qui rassemblera:

Corinne LEPAGE, Avocate à la Cour, docteure en droit, ancienne Ministre de l’Environnement et ancienne eurodéputée, qui a joué un rôle majeur dans la défense du droit environnemental.

Quentin ADAM, Entrepreneur du numérique, fondateur et Président Directeur Général de Clever Cloud, une référence incontournable du cloud en Europe.

Hélène LE TENO, Ingénieure, directrice de la fondation Jean-Noël Thorel, Présidente de Heart Leadership University, qui œuvre à ouvrir des perspectives nouvelles au service des décideurs dans un monde en mutation.

Nathalie CHARBONNIAUD, Responsable RSE au sein de la Direction IA & Data du Groupe Orange, acteur historique du numérique en Europe et à l’international.

Les échanges seront animés par Monica Prieto (E.19) avocate passionnée de technologies aujourd’hui dédiée à la transformation digitale.

Nous aurons ensuite le plaisir de nous retrouver autour d’un cocktail convivial!

Le Club Technologies Avancées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-21T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-21T22:00:00.000+02:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris