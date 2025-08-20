Le casting de Choupette et Cacahouète Troyes
Le casting de Choupette et Cacahouète Troyes mercredi 18 février 2026.
Le casting de Choupette et Cacahouète
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Du jonglage, de la magie, des sketchs, des bêtises et surtout des rires garantis. .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le casting de Choupette et Cacahouète Troyes a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne