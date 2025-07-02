Le casting de ma vie Compiègne

Le casting de ma vie Compiègne vendredi 3 avril 2026.

Le casting de ma vie

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-05

Auteur Fabrice Blind, Michel Delgado

Genre Comédie

Comment devenir une star quand on n’est pas grande… pas mince… pas jeune !

Franck compte bien se débarrasser rapidement de cette surprenante candidate mais le sort va en décider autrement. Francine pensait avoir dix minutes pour le convaincre, elle aura toute la nuit !

Venez découvrir ce duo improbable et explosif qui vous fera mourir de rire. 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

