Le casting de ma vie Compiègne

Le casting de ma vie
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Tarif : 20
20
Tarif adulte
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-04
2026-04-03
Auteur Fabrice Blind, Michel Delgado
Genre Comédie
Comment devenir une star quand on n’est pas grande… pas mince… pas jeune !
Franck compte bien se débarrasser rapidement de cette surprenante candidate mais le sort va en décider autrement. Francine pensait avoir dix minutes pour le convaincre, elle aura toute la nuit !
Venez découvrir ce duo improbable et explosif qui vous fera mourir de rire.
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com
