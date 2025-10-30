Le Casting de ma Vie Ham
Le Casting de ma Vie Ham jeudi 30 octobre 2025.
Le Casting de ma Vie
7 Rue du Théatre Ham Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 20:00:00
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
La Ville de Ham vous donne rendez-vous pour une soirée pleine d’humour et d’émotion avec la comédie Le casting de ma vie , proposée par Éric Deston et Séverine Lefrançois.
La Ville de Ham vous donne rendez-vous pour une soirée pleine d’humour et d’émotion avec la comédie Le casting de ma vie , proposée par Éric Deston et Séverine Lefrançois. .
7 Rue du Théatre Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 23 81 00 00 reservations@ville-ham.fr
English :
The town of Ham invites you to an evening of humor and emotion with the comedy Le casting de ma vie , by Éric Deston and Séverine Lefrançois.
German :
Die Stadt Ham lädt Sie zu einem humorvollen und emotionalen Abend mit der Komödie Le casting de ma vie ein, die von Eric Deston und Séverine Lefrançois angeboten wird.
Italiano :
La città di Ham vi invita a una serata ricca di umorismo e di emozioni con la commedia Le casting de ma vie , interpretata da Éric Deston e Séverine Lefrançois.
Espanol :
La ciudad de Ham le invita a una velada llena de humor y emoción con la comedia Le casting de ma vie , interpretada por Éric Deston y Séverine Lefrançois.
L’événement Le Casting de ma Vie Ham a été mis à jour le 2025-10-13 par OT HAUTE SOMME PERONNE