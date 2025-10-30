Le Casting de ma Vie Ham

Le Casting de ma Vie Ham jeudi 30 octobre 2025.

Le Casting de ma Vie

7 Rue du Théatre Ham Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 20:00:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

La Ville de Ham vous donne rendez-vous pour une soirée pleine d’humour et d’émotion avec la comédie Le casting de ma vie , proposée par Éric Deston et Séverine Lefrançois.

7 Rue du Théatre Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 23 81 00 00 reservations@ville-ham.fr

English :

The town of Ham invites you to an evening of humor and emotion with the comedy Le casting de ma vie , by Éric Deston and Séverine Lefrançois.

German :

Die Stadt Ham lädt Sie zu einem humorvollen und emotionalen Abend mit der Komödie Le casting de ma vie ein, die von Eric Deston und Séverine Lefrançois angeboten wird.

Italiano :

La città di Ham vi invita a una serata ricca di umorismo e di emozioni con la commedia Le casting de ma vie , interpretata da Éric Deston e Séverine Lefrançois.

Espanol :

La ciudad de Ham le invita a una velada llena de humor y emoción con la comedia Le casting de ma vie , interpretada por Éric Deston y Séverine Lefrançois.

L’événement Le Casting de ma Vie Ham a été mis à jour le 2025-10-13 par OT HAUTE SOMME PERONNE