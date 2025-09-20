Le Castrum de Saint-Marcel Bd de la forbine 13011 Marseille

Le Castrum de Saint-Marcel Bd de la forbine 13011 Marseille samedi 20 septembre 2025.

Le Castrum de Saint-Marcel 20 et 21 septembre Bd de la forbine 13011 Bouches-du-Rhône

Chaussures de marche ou baskets fermées conseillées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découverte et visite guidée en faisant une petite randonnée du dernier château fort de Marseille le Castrum

Bd de la forbine 13011 Bd de la forbine Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0760615390 Randonnée et visite des vestiges du Castrum seul et dernier château fort de Marseille Petit parking a côté de la citerne verte en haut du boulevard de la Forbine

Journées européennes du patrimoine 2025

Les Amis du Vieux Saint Marcel