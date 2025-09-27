Le catch féminin prend le pouvoir à Rennes le 27 Septembre à la salle de la Cité Salle de La Cité Rennes

Le catch féminin prend le pouvoir à Rennes le 27 Septembre à la salle de la Cité Salle de La Cité Rennes samedi 27 septembre 2025.

Le catch féminin prend le pouvoir à Rennes le 27 Septembre à la salle de la Cité Salle de La Cité Rennes Samedi 27 septembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Sortir : 10€ sous présentation de votre carte Korrigo / Show principal à partir de 20€ / Preshow à partir de 10€

Freyja revient frapper fort avec son 2e grand événement de catch féminin. Des catcheuses venues de toute l’Europe, des shows spectaculaires et une ambiance inoubliable. Un RDV à ne pas manquer !

Un spectacle inédit, au croisement du théâtre, du sport et du mythe.

——————————————————————–

Le 27 septembre, la salle de la Cité à Rennes accueille un événement hors du commun : **Freyja, première promotion de catch 100% féminin en France**, revient avec _Oathbreaker_, un grand show mêlant performance physique, mise en scène, et émotions fortes.

### Un catch différent, inclusif et engagé.

Freyja est bien plus qu’un spectacle : c’est un projet associatif qui vise à **offrir aux femmes plus d’opportunités dans le monde du catch**, un milieu encore très masculin. Les shows Freyja sont pensés comme de véritables épopées modernes, inspirées de la mythologie nordique, où chaque athlète incarne une figure puissante, flamboyante et unique.

Du grand spectacle accessible à tous, même sans rien connaître au catch. Laissez-vous emporter par l’ambiance, les personnages, la narration et la force des corps en mouvement.

️ En avant-première, à partir de 16h, assistez à _Combat of the Realms_, un show mixte où femmes et hommes s’affrontent dans des combats intenses.

⚔️ Puis, dès 20h, place au show principal : _Oathbreaker_, entièrement féminin, avec des catcheuses venues de toute l’Europe et des États-Unis, dont la célèbre Su Yung (USA), pour la première fois en France

️ Buvette, foodtruck, animations sur place… et même une **photo dans le ring** avec les stars du soir pour les plus courageux·ses !

Salle de la Cité – Rennes centre

Infos et billetterie : [https://freyjacatch.com/billetterie](https://freyjacatch.com/billetterie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-27T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T22:00:00.000+02:00

1



Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine