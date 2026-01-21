Le Catch Kids Club QUAI DES CHAPS Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-15 14:00 – 18:00

Gratuit : non Tarif unique : 8 euros En famille, Jeune Public, Adulte

Le Catch kids club est la seule discipline au monde où se confrontent les artistes les plus talentueux et les combattants les plus féroces : les catcheurs dessinateurs. Sur leur ring, ils invitent les enfants à participer à une série d’épreuves dessinées. À l’issue de chaque confrontation, le jeune public devra voter pour le vainqueur et le perdant. Encadrés par un présentateur irritant, une pom-pom girl démente et un DJ expert en goûters d’anniversaire les matchs se succéderont dans l’hystérie d’une boom pour enfants. Ouverture des portes: 14hdébut du spectacle: 15hGoûter et boissons sur place.

QUAI DES CHAPS Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/association-focdamn/evenements/catch-kids-club-1



Afficher la carte du lieu QUAI DES CHAPS et trouvez le meilleur itinéraire

