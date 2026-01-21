Le Catch Kids Club QUAI DES CHAPS Nantes

Le Catch Kids Club QUAI DES CHAPS

Le Catch Kids Club QUAI DES CHAPS Nantes dimanche 15 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-15 14:00 – 18:00
Gratuit : non Tarif unique : 8 euros En famille, Jeune Public, Adulte 

Le Catch kids club est la seule discipline au monde où se confrontent les artistes les plus talentueux et les combattants les plus féroces : les catcheurs dessinateurs. Sur leur ring, ils invitent les enfants à participer à une série d’épreuves dessinées. À l’issue de chaque confrontation, le jeune public devra voter pour le vainqueur et le perdant. Encadrés par un présentateur irritant, une pom-pom girl démente et un DJ expert en goûters d’anniversaire les matchs se succéderont dans l’hystérie d’une boom pour enfants. Ouverture des portes: 14hdébut du spectacle: 15hGoûter et boissons sur place.

QUAI DES CHAPS Nantes 44300
https://www.helloasso.com/associations/association-focdamn/evenements/catch-kids-club-1


Afficher la carte du lieu QUAI DES CHAPS et trouvez le meilleur itinéraire