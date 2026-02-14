Le Catch Kids Club, Quai des Chaps, Nantes
Le Catch Kids Club Dimanche 15 février, 14h00 Quai des Chaps Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T18:00:00+01:00
Fin : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T18:00:00+01:00
Le Catch kids club est la seule discipline au monde où se confrontent les artistes les plus talentueux et les combattants les plus féroces : les catcheurs dessinateurs. Sur leur ring, ils invitent les enfants à participer à une série d’épreuves dessinées. À l’issue de chaque confrontation, le jeune public devra voter pour le vainqueur et le perdant. Encadrés par un présentateur irritant, une pom-pom girl démente et un DJ expert en goûters d’anniversaire les matchs se succéderont dans l’hystérie d’une boom pour enfants.
Ouverture des portes: 14h
début du spectacle: 15h
Goûter et boissons sur place.
Quai des Chaps 378 Route de Sainte Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-focdamn/evenements/catch-kids-club-1 »}]
Le Catch Kids Club par le Catch de Dessinateurs à Moustaches tout public joute artistique