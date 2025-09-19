Le CAUE de Guadeloupe vous présente : An ti kaz an mwen à Saint-Claude rue maréchal Saint-Claude

Le CAUE de Guadeloupe vous présente : An ti kaz an mwen à Saint-Claude Vendredi 19 septembre, 09h00 rue maréchal Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

L’animation « Ti Kaz An Mwen » vous invite à explorer l’architecture traditionnelle créole.

Découvrez la case créole dans son environnement et comprenez sa composition : ses différentes parties, leurs fonctions, son évolution et les matériaux de construction qui la façonnent. Une immersion pour mieux apprécier ce patrimoine architectural unique.

rue maréchal 97120 saint-claude Saint-Claude 97120 Guadeloupe

L’animation « Ti Kaz An Mwen » permet de sensibiliser à l’architecture traditionnelle, la case créole.

