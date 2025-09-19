« Le CAUE s’invite chez vous : avec ses visites virtuelles poucette Le Gosier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Les cases traditionnelles de Pointe-Noire

Le parc Ali Tur du centre-bourg du Lamentin

La source de Poucet

Les accidents géologiques provoquent la résurgence ponctuelle de la nappe d’eau souterraine

emprisonné dans le socle calcaire des Grand Fonds. Ces sources donnent naissance à des mares

plus ou moins grandes, la plus connue est la source de Poucet. Ce point d’eau est accompagné

d’une biodiversité variée.

Aux Mares Citoyens !

Protéger les mares : un enjeu pour la biodiversité, avec le CAUE »

Le CAUE sensibilise à la protection des zones humides : les mini-films

La source de Poucette se situe sur territoire du Gosier

