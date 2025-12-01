Le célibat à Rome. Étude sur les rapports entre la législation et les mœurs Faculté de droit et de science politique – Salle 209 Rennes Mercredi 17 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Pierre-Marie Girard soutiendra sa thèse le mercredi 17 décembre 2025.

Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de [Pierre-Marie Girard](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/pierre-marie-girard), mention Droit, intitulée : _Le célibat à Rome. Étude sur les rapports entre la législation et les mœurs_.

Mercredi 17 décembre 2025 à 14h30.

à la Faculté de droit et de science politique – salle 209,

devant le jury composé de :

* BATTAGLIA Federico, Professeur, Université de Milan (Italie), rapporteur,

* HECKETSWEILER Laurent, MCF-HDR, Université de Montpellier, rapporteur,

* HUMBERT Michel, Professeur émérite, Université de Paris Panthéon-Assas,

* CICILE-DELFOSSE Marie-Laure, Professeur, Université de Rennes,

* CORNU-THENARD Nicolas, Professeur, Université de Paris-Panthéon Assas, directeur de thèse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T16:30:00.000+01:00

Faculté de droit et de science politique – Salle 209 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine