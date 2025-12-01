Le célibat à Rome. Étude sur les rapports entre la législation et les mœurs Faculté de droit et de science politique – Salle 209 Rennes
Pierre-Marie Girard soutiendra sa thèse le mercredi 17 décembre 2025.
Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de [Pierre-Marie Girard](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/pierre-marie-girard), mention Droit, intitulée : _Le célibat à Rome. Étude sur les rapports entre la législation et les mœurs_.
Mercredi 17 décembre 2025 à 14h30.
à la Faculté de droit et de science politique – salle 209,
devant le jury composé de :
* BATTAGLIA Federico, Professeur, Université de Milan (Italie), rapporteur,
* HECKETSWEILER Laurent, MCF-HDR, Université de Montpellier, rapporteur,
* HUMBERT Michel, Professeur émérite, Université de Paris Panthéon-Assas,
* CICILE-DELFOSSE Marie-Laure, Professeur, Université de Rennes,
* CORNU-THENARD Nicolas, Professeur, Université de Paris-Panthéon Assas, directeur de thèse.
Faculté de droit et de science politique – Salle 209 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine