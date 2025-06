LE CELLIER DES TROUBADOURS DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE – Val-de-Dagne 22 juin 2025 10:00

Aude

LE CELLIER DES TROUBADOURS DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE Domaine de Domneuve Val-de-Dagne Aude

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

2025-06-22

LE CELLIER DES TROUBADOURS Émilie Merlos, Serge Fenasse, Ludovic Merlos Montlaur

Le Cellier des Troubadours est né en 2003 d’une histoire d’amitié entre 4 vignerons, qui ont décidé de s’unir pour élaborer leurs vins. Les générations se sont succédé mais la passion du vin reste la même.

À l’occasion de cette journée, le cellier ouvre ses portes du chai de vinification, un ancien chai du début du XXe siècle. Partager un moment convivial autour de la dégustation de toutes les cuvées de vins blancs, rosé ou rouges, et de la cartagène.

Au programme de la journée, visite de cave commentée par un vigneron ou une vigneronne, dégustation de tous les vins et cartagène, et à 15 h visite commentée des vignes (durée environ 1 h nombre de places limitées).

Pour les enfants un petit atelier de découverte olfactive autour du vin sera proposé.

Domaine de Domneuve

Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 4 68 24 79 05 cellierdestroubadours@gmail.com

English :

LE CELLIER DES TROUBADOURS Émilie Merlos, Serge Fenasse, Ludovic Merlos Montlaur

Le Cellier des Troubadours was born in 2003 from a friendship between 4 winemakers, who decided to join forces to produce their own wines. The generations have succeeded one another, but the passion for wine remains the same.

On this special day, the cellar opens its doors to the winemaking cellar, a former winery dating from the early 20th century. Share a convivial moment around the tasting of all the cuvées of white, rosé or red wines, and the cartagène.

The day’s program includes a cellar tour with commentary by a winegrower or winemaker, tasting of all wines and cartagène, and at 3 p.m. a guided tour of the vineyards (duration approx. 1 h number of places limited).

For children, a small olfactory wine discovery workshop will be offered.

German :

LE CELLIER DES TROUBADOURS Émilie Merlos, Serge Fenasse, Ludovic Merlos Montlaur

Le Cellier des Troubadours entstand 2003 aus einer Geschichte der Freundschaft zwischen vier Winzern, die beschlossen, sich zusammenzuschließen, um ihre Weine zu produzieren. Die Generationen sind aufeinander gefolgt, aber die Leidenschaft für den Wein ist dieselbe geblieben.

Anlässlich dieses Tages öffnet der Weinkeller seine Türen zum Weinkeller, einem alten Weinkeller aus dem frühen 20. Teilen Sie einen geselligen Moment bei der Verkostung aller Weiß-, Rosé- und Rotweincuvées sowie der Cartagène.

Auf dem Tagesprogramm stehen eine von einem Winzer oder einer Winzerin kommentierte Kellerbesichtigung, die Verkostung aller Weine und Cartagène sowie um 15 Uhr eine geführte Tour durch die Weinberge (Dauer ca. 1 Stunde begrenzte Platzzahl).

Für Kinder wird ein kleiner Workshop zur olfaktorischen Entdeckung rund um den Wein angeboten.

Italiano :

LE CELLIER DES TROUBADOURS Émilie Merlos, Serge Fenasse, Ludovic Merlos Montlaur

Le Cellier des Troubadours è nato nel 2003 dall’amicizia tra 4 viticoltori che hanno deciso di unire le forze per produrre i propri vini. Le generazioni si sono succedute, ma la passione per il vino è rimasta la stessa.

Per l’occasione, la cantina apre le porte della cantina di vinificazione, un ex magazzino di vini risalente all’inizio del XX secolo. Condividete un momento di convivialità attorno alla degustazione di tutte le cuvée di vino bianco, rosé e rosso, e del cartagène.

Il programma della giornata prevede la visita della cantina con il commento di un viticoltore o di un enologo, la degustazione di tutti i vini e della cartagena e, alle 15.00, la visita guidata dei vigneti (durata circa 1 ora numero di posti limitato).

Per i bambini è previsto un laboratorio di scoperta olfattiva del vino.

Espanol :

LE CELLIER DES TROUBADOURS Émilie Merlos, Serge Fenasse, Ludovic Merlos Montlaur

Le Cellier des Troubadours nació en 2003 de la amistad entre 4 viticultores que decidieron unir sus fuerzas para elaborar sus propios vinos. Las generaciones se han sucedido, pero la pasión por el vino sigue siendo la misma.

Para celebrarlo, la bodega abre sus puertas a la bodega de vinificación, un antiguo almacén de vino de principios del siglo XX. Comparta un momento de convivencia en torno a la degustación de todas las cuvées de vino blanco, rosado y tinto, y la cartagène.

El programa de la jornada incluye una visita de la bodega comentada por un viticultor o un enólogo, la degustación de todos los vinos y la cartagena, y a las 15:00 horas una visita guiada por los viñedos (duración aproximada de 1 hora número de plazas limitado).

Para los niños, habrá un taller de descubrimiento olfativo del vino.

