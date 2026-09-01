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Le centenaire du Kapito harri Bilgune Ustaritz

samedi 12 septembre 2026 · Bilgune · Ustaritz

Le centenaire du Kapito harri Bilgune Ustaritz

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Bilgune
Adresse
180 rue des montagnes
Ville
64480 Ustaritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Ustaritz

Le centenaire du Kapito harri

Bilgune 180 rue des montagnes Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

11h Bénédiction
12h Apéritif animé par Izartxo, Gaiteros, Josteta suivi du Zikiro animé par Patxamama.
Repas sur inscription.   .

Bilgune 180 rue des montagnes Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Le centenaire du Kapito harri

L’événement Le centenaire du Kapito harri Ustaritz a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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