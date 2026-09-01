Le centenaire du Kapito harri Bilgune Ustaritz

Informations pratiques

Ustaritz

Le centenaire du Kapito harri

Bilgune 180 rue des montagnes Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

11h Bénédiction

12h Apéritif animé par Izartxo, Gaiteros, Josteta suivi du Zikiro animé par Patxamama.

Repas sur inscription. .

Bilgune 180 rue des montagnes Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le centenaire du Kapito harri

L’événement Le centenaire du Kapito harri Ustaritz a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque