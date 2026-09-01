Le centenaire du Kapito harri Bilgune Ustaritz
samedi 12 septembre 2026 · Bilgune · Ustaritz
Informations pratiques
Ustaritz
Le centenaire du Kapito harri
Bilgune 180 rue des montagnes Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
11h Bénédiction
12h Apéritif animé par Izartxo, Gaiteros, Josteta suivi du Zikiro animé par Patxamama.
Repas sur inscription. .
Bilgune 180 rue des montagnes Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Le centenaire du Kapito harri
L’événement Le centenaire du Kapito harri Ustaritz a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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