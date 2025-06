Bal Pop’ spécial Latino ! Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris 28 juin 2025

Voyage en Amérique Latine du Mexique jusqu’à l’Argentine et le Chili en passant par Cuba, les Caraïbes, Panama, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombie ou encore l’Equateur, la Bolivie, l’Uruguay… avec le live de BANDA MUNICIPAL DE PANAME et le mix de DJ CUCURUCHO !!

Le samedi 28 juin 2025

de 19h30 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-28T22:30:00+02:00

2025-06-28T20:30:00+02:00_2025-06-29T00:30:00+02:00

fin : 2025-06-29T02:30:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.facebook.com/events/4147078902245718

Le BAL POP’ revient le SAMEDI 28 JUIN au CENTQUATRE avec une édition spécial LATINO avec live et DJ set !!