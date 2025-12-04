Le centre Cyceron, fondations, réalisations et projets Pôle de formations et de recherches en santé (PFRS) Caen

Le centre Cyceron, fondations, réalisations et projets Pôle de formations et de recherches en santé (PFRS) Caen jeudi 4 décembre 2025.

Le centre Cyceron, fondations, réalisations et projets

Pôle de formations et de recherches en santé (PFRS) 2 Rue des Rochambelles Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 17:30:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Les scientifiques Francis Eustache, Jean-Michel Derlon et Benoît Haelewyn présentent Cyceron, plateforme de laboratoires de recherche médicale

Le centre Cyceron, fondations, réalisations et projets fait l’objet d’une conférence animée par les scientifiques Francis Eustache, Jean-Michel Derlon et Benoît Haelewyn. Organisée au Pôle de formations et de recherches en santé (PFRS), cette rencontre présentera Cyceron, plateforme de laboratoires de recherche médicale.

Plus d’infos sur academie-scabl-caen.com .

Pôle de formations et de recherches en santé (PFRS) 2 Rue des Rochambelles Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 14 16

English : Le centre Cyceron, fondations, réalisations et projets

Scientists Francis Eustache, Jean-Michel Derlon and Benoît Haelewyn present Cyceron, a platform for medical research laboratories

German : Le centre Cyceron, fondations, réalisations et projets

Die Wissenschaftler Francis Eustache, Jean-Michel Derlon und Benoît Haelewyn stellen Cyceron, eine Plattform für medizinische Forschungslabore, vor

Italiano :

Gli scienziati Francis Eustache, Jean-Michel Derlon e Benoît Haelewyn presentano Cyceron, una piattaforma per i laboratori di ricerca medica

Espanol :

Los científicos Francis Eustache, Jean-Michel Derlon y Benoît Haelewyn presentan Cyceron, una plataforma para laboratorios de investigación médica

L’événement Le centre Cyceron, fondations, réalisations et projets Caen a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Caen la Mer