Le centre de formation du FCSM Centre de formation du FCSM Seloncourt

jeudi 8 octobre 2026 · Centre de formation du FCSM · Seloncourt

Informations pratiques

Seloncourt

Le centre de formation du FCSM

Centre de formation du FCSM 18 Rue de la Côte Seloncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Inauguré en 2000, le centre de formation aux métiers du football Roland Peugeot est installé au Château du Bannot de Seloncourt, ancienne propriété de la famille Peugeot.

Au cours de cette visite, découvrez l’architecture de cette propriété remarquable ainsi que l’histoire de la formation des joueurs du Football Club Sochaux-Montbéliard depuis 1949. .

Centre de formation du FCSM 18 Rue de la Côte Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : Le centre de formation du FCSM

L’événement Le centre de formation du FCSM Seloncourt a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD