Le Centre de Formation IMT de Tours vous ouvre ses portes Agence TOURS DEUX LIONS Tours

Le Centre de Formation IMT de Tours vous ouvre ses portes Mercredi 19 novembre, 08h00 Agence TOURS DEUX LIONS Indre-et-Loire
Venez découvrir les formations spécialisées dans les métiers de production pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques biotechnologiques. En groupe, vous visiterez sa mini usine et son Centre de formation ! Le CFA IMT vous présentera l’univers de l’Industrie pharmaceutique, les métiers et opportunités professionnelles ainsi que les parcours de formation pour intégrer ce secteur en plein développement. *** Formation du Brevet des collèges à bac5*** Venez nombreux ! Information collective sui
