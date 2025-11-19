Le centre de formation UIMM vous présente sa formation QHSE « Qualité Hygiène Sécurité & environnement » Mercredi 19 novembre, 13h00 Cherbourg-en-Cotentin – Agence CHERBOURG LES TOURELLES Manche

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, l’UIMM vous propose de vous rencontrer et vous présenter la formation Chargé(e) de Qualité Hygiène Sécurité et Environnement. Cette formation en alternance avec des entreprises dans le domaine de l’industrie débute à Cherbourg début d’année 2026. Des candidats actuellement en formation, viendront témoigner de leur parcours en entreprise et au centre de formation, un employeur sera également présent, afin de vous présenter le poste et ses fonctions au s

Cherbourg-en-Cotentin – Agence CHERBOURG LES TOURELLES 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandy

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, l’UIMM vous propose de vous rencontrer et vous présenter la formation Chargé(e) de Qualité Hygiène Sécurité et Environnement. #TousMobilisés La semaine de l’industrie