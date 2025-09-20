Le Centre de musique baroque de Versailles ouvre les portes de l’Hôtel des Menus-Plaisirs Hôtel des Menus-Plaisirs Versailles

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T17:30:00+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

L’Hôtel des Menus-Plaisirs, construit entre 1741 et 1748, logeait initialement l’administration des Menus-Plaisirs du roi en charge d’organiser les plaisirs culturels du roi et de la cour. Le 5 mai 1789, les bâtiments sont choisis pour accueillir la cérémonie d’ouverture des États-Généraux, qui deviendront par la suite « Assemblée nationale » : la Révolution française est en marche.

Depuis 1996, l’Hôtel des Menus-Plaisirs renoue avec sa vocation d’origine et abrite le Centre de musique baroque de Versailles (CMBV) dont la mission est de faire rayonner la musique baroque française dans le monde.

Exposition d’instruments, décors, marionnettes et costumes du CMBV

Déambulez dans les salles de l’Hôtel des Menus-Plaisirs, aujourd’hui studios de répétition du Centre de musique baroque de Versailles, et profitez de la proximité exceptionnelle avec les instruments d’époque, les décors, les marionnettes et les costumes d’opéra exposés pour l’occasion !

Hôtel des Menus-Plaisirs 22 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 0139207810 http://www.cmbv.fr

Visites guidées, exposition de décors et de costumes, jeu de piste numérique, le CMBV ouvre les portes de l’Hôtel des Menus-Plaisirs à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

©Morgane Vie – Centre de musique baroque de Versailles