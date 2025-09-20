Le Centre de musique baroque de Versailles ouvre les portes de l’Hôtel des Menus-Plaisirs Hôtel des Menus-Plaisirs Versailles

Le Centre de musique baroque de Versailles ouvre les portes de l’Hôtel des Menus-Plaisirs Hôtel des Menus-Plaisirs Versailles samedi 20 septembre 2025.

Le Centre de musique baroque de Versailles ouvre les portes de l’Hôtel des Menus-Plaisirs 20 et 21 septembre Hôtel des Menus-Plaisirs Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’Hôtel des Menus-Plaisirs, construit entre 1741 et 1748, logeait initialement l’administration des Menus-Plaisirs du roi en charge d’organiser les plaisirs culturels du roi et de la cour. Le 5 mai 1789, les bâtiments sont choisis pour accueillir la cérémonie d’ouverture des États-Généraux, qui deviendront par la suite « Assemblée nationale » : la Révolution française est en marche.

Depuis 1996, l’Hôtel des Menus-Plaisirs renoue avec sa vocation d’origine et abrite le Centre de musique baroque de Versailles (CMBV) dont la mission est de faire rayonner la musique baroque française dans le monde.

Projection d’un film documentaire « Aux origines du concert moderne »

Plongez dans un documentaire retraçant l’origine du concert public en France à partir des découvertes du projet AcadéC, coordonné par Bénédicte Hertz, première étude globale consacrée aux Académies de musique en France au XVIIIe siècle, sociétés à l’origine des premiers concerts publics. Ce projet vise à leur conférer une visibilité et mettre en pleine lumière leur rôle déterminant dans la vie intellectuelle et artistique d’Ancien Régime.

Durée : 45 minutes

Diffusion toutes les heures

Hôtel des Menus-Plaisirs 22 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 0139207810 http://www.cmbv.fr

Visites guidées, exposition de décors et de costumes, jeu de piste numérique, le CMBV ouvre les portes de l’Hôtel des Menus-Plaisirs à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

©Morgane Vie – Centre de musique baroque de Versailles