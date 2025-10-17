Le Centre de ressources sur l’habitat durable et le confort d’été Parc naturel régional du Pilat, Maison du Parc Pélussin

Le Centre de ressources sur l’habitat durable et le confort d’été Parc naturel régional du Pilat, Maison du Parc Pélussin vendredi 17 octobre 2025.

Le Centre de ressources sur l’habitat durable et le confort d’été Vendredi 17 octobre, 17h00 Parc naturel régional du Pilat, Maison du Parc Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T17:00:00 – 2025-10-17T18:00:00

Fin : 2025-10-17T17:00:00 – 2025-10-17T18:00:00

À travers un parcours de visite, venez découvrir les particularités de l’architecture pilatoise et des solutions adaptées à la réhabilitation du bâti ancien.

Ancien moulinage, le Centre de ressources sur l’habitat durable a été pensé par le collectif d’architectes La Ruche et construit par des artisans du Pilat et de ses environs proches. Il permet d’appréhender les différents usages des matériaux biosourcés dans une rénovation et leur impact sur le confort thermique et la gestion de l’humidité.

Le Parc, accompagnée de Valérie Lansard, architecte et membre du collectif, vous accompagnera dans la découverte de ce lieu et de ces spécificités.

La visite est ouverte à tous. Venez nombreux !

Parc naturel régional du Pilat, Maison du Parc 2 rue Benaÿ, 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.parc-naturel-pilat.fr/

À travers un parcours de visite, venez découvrir les particularités de l’architecture pilatoise et des solutions adaptées à la réhabilitation du bâti ancien.

© Floriane REITZER / Parc naturel régional du Pilat