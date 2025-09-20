Le Centre Hospitalier de Dunkerque dans la marche du temps Ancien Hôpital de Dunkerque Dunkerque

Le Centre Hospitalier de Dunkerque dans la marche du temps Ancien Hôpital de Dunkerque Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

Le Centre Hospitalier de Dunkerque dans la marche du temps Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Ancien Hôpital de Dunkerque Nord

inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite guidée et commentée des bâtiments de l’ancien Hôpital de Dunkerque qui se termine par la visite de l’ancienne salle d’administration. Exposition de matériel médical et paramédical ancien. Sur inscription préalable

Plus d’infomations sur www.ch-dunkerque.fr

Ancien Hôpital de Dunkerque Avenue de Rosendaël Jacques Collache 59240 Dunkerque Dunkerque 59240 Dunkerque Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 28 51 46 »}, {« type »: « email », « value »: « maison.usagers@ch-dunkerque.fr »}] [{« link »: « http://www.ch-dunkerque.fr »}]

Visite guidée et commentée des bâtiments de l’ancien Hôpital de Dunkerque qui se termine par la visite de l’ancienne salle d’administration. Exposition de matériel médical et paramédical ancien. Sur …

Libre de droit