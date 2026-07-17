Le Centre Hospitalier de Sainte Foy-lès-Lyon à travers le temps, Centre Hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon, Sainte-Foy-lès-Lyon

Informations pratiques

Le Centre Hospitalier de Sainte Foy-lès-Lyon à travers le temps 18 et 19 septembre Centre Hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le Centre Hospitalier de Sainte Foy-lès-Lyon ouvre son parc autour de son Histoire. Une rétrospective photos et une visite commentée des lieux sont organisées tout au long de ces deux jours.

Centre Hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon 78 Chemin de Montray – 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 Les Balmes – Montray Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0472168652 https://www.chsflyon.fr/ Fondé en 1893, le Centre Hospitalier de Sainte Foy-lès-Lyon accueille ses premiers patients dès 1896 au sein de son « Château ». L’hôpital a su se transformer au fil du temps et des besoins de la population. Aujourd’hui, le Centre Hospitalier s’ouvre sur son histoire de plus d’un siècle. Transport en commun Bus n° 41 (ex C19) : Arrêt Sainte Foy Hôpital

En voiture : Coordonnées GPS

Latitude : 45.732408

Longitude : 4.79395

Entrée et parking gratuit

Le Centre Hospitalier de Sainte Foy-lès-Lyon ouvre son parc autour de son Histoire. Une rétrospective photos et une visite commentée des lieux sont organisées tout au long de ces deux jours.

Centre Hospitalier de Sainte Foy-lès-Lyon