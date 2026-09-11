Le centre hospitalier spécialisé : un lieu chargé d’histoire, centre hospitalier spécialisé, Collonges-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

Le centre hospitalier spécialisé : un lieu chargé d’histoire Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 centre hospitalier spécialisé Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Centre Hospitalier ouvre ses portes et partez à la découverte d’un patrimoine unique, où histoire, architecture et richesse ornithologique se rencontrent. Bâti il y a près d’un siècle, le château dit « Massimi » a connu diverses affectations, accueillant notamment un président de la République, avant d’être acquis par le Conseil général du Rhône en 1962. Face aux nouveaux besoins en santé mentale, un ensemble pavillonnaire est construit en 1969 pour accueillir enfants et adultes présentant des troubles psychiques sévères. L’établissement ouvre ses portes en 1972. Aujourd’hui, il est un centre hospitalier public de psychiatrie, accueillant enfants, adolescents et adultes.

centre hospitalier spécialisé Rue Jean-Baptiste Perret 69660 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Collonges-au-Mont-d’Or 69660 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 42 19 19 https://www.ch-st-cyr69.fr/

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Centre Hospitalier ouvre ses portes et partez à la découverte d’un patrimoine unique, où histoire, architecture et richesse ornithologique se rencontrent.…

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