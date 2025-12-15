Le Centre LGBTI de Touraine fête ses 20 ans Tours

Le Centre LGBTI de Touraine fête ses 20 ans

142 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-01-10 19:00:00

2026-01-10 23:50:00

Date(s) :

2026-01-10

Tu aimes le show et les performances artistiques ? Eh bien en voici en voilà avec nos drags queers ! C’est LA soirée à ne pas manquer.

Alors … t’attends quoi pour acheter ton billet d’entrée ? Et oublie pas tes tickets de tombola hein.

Le Centre LGBTI de Touraine fête ses 20 ans !

En novembre 2005 naissait le Centre LGBTI de Touraine, nommé à ses débuts la LGP (Lesbian and Gay Pride) région Centre.

Depuis 20 ans, le Centre LGBTI de Touraine a engagé de multiples combats. Ainsi, grâce à ses bénévoles, salarié.es, adhérent.es et militant.es, de nombreuses luttes et actions ont été menées.

Ce sont également 20 ans d’engagement au service de l’avancée des droits LGBTQIA+, de la lutte contre les discriminations et les violences et pour davantage d’inclusion des personnes minorisées et personnes queers en particulier et pour leur bien-être, pour le mieux vivre ensemble.

d’actions et de résistance, le Centre LGBTI de Touraine propose une grande soirée de fête et de célébration, un beau moment de convivialité, d’échange .

142 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

English :

Do you like show and performance art? Well, here’s one with our queer drag performers! This is THE evening not to be missed.

So? what are you waiting for to buy your ticket? And don’t forget your raffle tickets!

