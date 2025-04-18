Le Centre Ludique rend visite à la Médiathèque Autrey-lès-Gray

Le Centre Ludique rend visite à la Médiathèque

A vos agendas ! Voici les dates de permanence de la ludothèque mobile le CLUC, qui chaque mois vient à la médiathèque pour vous proposer des jeux et des jouets !

(Généralement le dernier vendredi du mois de 16h à 18h, mais attention pas toujours).

En cas d’indisponibilité à ces dates, le CLUC a sa propre case à la médiathèque pour accueillir vos retours de jeux en-dehors de leurs permanences, et vous pouvez réserver des jeux sur leur site, ou bien demander une sélection personnalisée en fonction de vos goûts ! .

Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 19 97

