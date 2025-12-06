Le centre Mazagran fête Noël Salle Mélusine Bonnétable

Le centre Mazagran fête Noël

Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable

2025-12-06 13:30:00

2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Le Centre Mazagran vous invite à fêter Noël avec

– de 13h30 à 14h30 des ateliers créatifs (sur inscription au 02 43 29 00 01, places limitées)

– de 13h30 à 14h histoires contées et marionnettes

– de 14h à 14h30 coin lecture avec la médiathèque

– de 15h à 15h40 Spectacle de Noël La farandoles des contes avec Noémie Sanson

Mais aussi danse avec ton pull de Noël, concours du plus beau gâteau de Noël et goûter partagé

Animation gratuite Plus d’infos au 02 43 29 00 01 .

Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 00 01 cs.bonnetable@mainesaosnois.fr

