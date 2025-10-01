Le Centre Socioculturel se mobilise pour Octobre Rose Sainte-Foy-la-Grande

Le Centre Socioculturel se mobilise pour Octobre Rose Sainte-Foy-la-Grande mercredi 1 octobre 2025.

Le Centre Socioculturel se mobilise pour Octobre Rose

16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-15 2025-10-24 2025-10-25

Le Centre Socioculturel se mobilise pour « Octobre Rose » (Lutte contre le cancer du sein).

Programme des activités

– Ruban rose humain le mercredi 1er Octobre ouvert à tous à 10h au Complexe sportif de Mézières à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (Prévoir une tenue ou un accessoire rose).

– Soirée pyjama Contes et soupe au Centre Socioculturel avec l’association Rouleparoles le vendredi 10 Octobre à 19h (ouvert à tous participation libre).

– Stand Rose sur les marchés, une création contre un don Samedi 11 et 25 Octobre sur le marché de Sainte-Foy-La-Grande et mercredi 15 Octobre sur le marché de Pellegrue.

– Soirée jeu le vendredi 24 Octobre de 18h30 à 21h30 ouvert à tous (Participation libre) à l’ALSH Les Z’intrépides à Pellegrue.

– Ciné débat au Cinéma La Brèche à Sainte-Foy-La-Grande Plus d’informations à venir.

Pour plus de renseignements, contactez le 06 25 14 53 90 .

16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 53 90

English : Le Centre Socioculturel se mobilise pour Octobre Rose

German : Le Centre Socioculturel se mobilise pour Octobre Rose

Italiano :

Espanol : Le Centre Socioculturel se mobilise pour Octobre Rose

L’événement Le Centre Socioculturel se mobilise pour Octobre Rose Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2025-09-16 par OT du Pays Foyen