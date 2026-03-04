Le Centre va au cinéma – L’hybride, Lille, L’hybride, Lille

Le Centre va au cinéma – L’hybride, Lille Vendredi 3 avril, 20h30 L’hybride Nord

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T20:30:00+02:00 – 2026-04-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-03T20:30:00+02:00 – 2026-04-03T22:30:00+02:00

Les membres du Centre LGBTQIF de Lille Hauts-de-France vous invitent à les rejoindre dans les (nouveaux !) canapés de L’hybride pour découvrir une programmation de courts métrages sous le signe de la liberté et de la diversité !

Déconseillé aux moins de 18 ans.

Durée de la projection : 1h30 env. Pause à mi-parcours.

+ INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h

Projection : 20h30

Bar et petite restauration sur place

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

> Toutes les infos

> Billetterie

L’hybride 18 rue gosselet, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532584 https://www.lhybride.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/52-LE-CENTRE-VA-AU-CINEMA »}] [{« link »: « https://lhybride.org/le-centre-va-au-cinema-4/ »}, {« link »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/52-LE-CENTRE-VA-AU-CINEMA »}] Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

Carte blanche au J’En Suis, J’Y Reste !