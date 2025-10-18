Le centre-ville de Saint-Denis, un patrimoine millénaire remarquable La Fabrique de la ville Saint-Denis

Le centre-ville de Saint-Denis, un patrimoine millénaire remarquable La Fabrique de la ville Saint-Denis samedi 18 octobre 2025.

Le centre-ville de Saint-Denis, un patrimoine millénaire remarquable Samedi 18 octobre, 16h00 La Fabrique de la ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T16:00 – 2025-10-18T18:00

Fin : 2025-10-18T16:00 – 2025-10-18T18:00

Dans le cadre du projet de création d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR) dans le centre-ville de Saint-Denis, porté par Plaine Commune avec la Ville de Saint-Denis, partez à la découverte de plus d’un millénaire d’architecture et de patrimoine au cœur du centre-ville. Cette promenade offre l’occasion d’explorer les grands jalons de la construction du centre-ville de Saint-Denis : des traces de son passé médiéval à son histoire de grande ville industrielle, jusqu’au rôle du centre-ville comme véritable « laboratoire » du logement social, des ensembles d’André Lurçat, aux architectures audacieuses comme la ZAC Basilique. C’est un voyage à travers de l’histoire de France est une invitation à porter un nouveau regard sur l’architecture du quotidien et à découvrir la richesse exceptionnelle de ce territoire, à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture.

La Fabrique de la ville 4 rue du Cygne 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0183722328 [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees/journees-nationales-de-larchitecture »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] Sous une enveloppe contemporaine, le visiteur grimpe sur un échafaudage, s’élève au-dessus du bâtiment et découvre le squelette de deux maisons, posant sur Saint-Denis un regard inédit. C’est en effet à travers les multiples traces des nombreux réaménagements architecturaux du bâtiment (depuis la toute fin du 15e siècle à nos jours) que se lisent les différentes étapes du développement urbain de Saint-Denis.

Hissez-vous au sommet de cet étrange champignon. Votre guide sera un archéologue de l’Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis, qui vous expliquera le travail mené ici depuis plus de trente ans et les découvertes qui en découlent.

La Fabrique de la Ville est une création architecturale conçue par Patrick Bouchain et Loïc Julienne (CONSTRUIRE), Pierre Schneider et François Wunschel (1024 architecture). Elle a été imaginée selon une démarche didactique et originale de l’archéologie urbaine. Métro ligne 13 arrêt Basilique de Saint-Denis

RER D arrêt Saint-Denis (compter 15min de marche depuis la gare)

Dans le cadre du projet de création d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR) dans le centre-ville de Saint-Denis, porté par Plaine Commune avec la Ville de Saint-Denis, partez à la découverte de plus…

©Plaine Commune