Le Cep et la Plume Les Noisettines du Médoc Blaignan-Prignac

Les Noisettines du Médoc 1 route de la Landette Blaignan-Prignac Gironde

Mots en Scène en Médoc, en partenariat avec le Savoir Faire Médocain et la Mairie de Blaignan-Prignac vous proposent une nouveau RV du Cep et la Plume.

En première partie, Edith Noyez et Alain Bourgasser liront Les poètes du Médoc , accompagnés à la flûte par Marion Aatz et au violon par Alexandre Berthelin.

La seconde partie sera consacrée à la présentation de l’entreprise familiale les Noisettines du Médoc, qui régale petits et grands depuis 1979.

Entrée libre et sans réservation. .

Les Noisettines du Médoc 1 route de la Landette Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 54 42 47 340mes@gmail.com

