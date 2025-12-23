Le Cercle à la Maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris

Le Cercle est un groupe de parole et de réflexion organisé à la Maison de la Conversation, pensé par les jeunes et pour les jeunes.

Cet espace propose un temps d’échange libre et bienveillant autour de la thématique de la stigmatisation des banlieues, avec pour objectif de déconstruire les préjugés et de faire entendre des vécus souvent invisibilisés.

À travers la discussion collective, les participant·es sont invité·es à partager leurs expériences, poser des mots sur leurs réalités et réfléchir ensemble aux représentations sociales qui pèsent sur les territoires et celles et ceux qui y vivent.

Le Cercle se veut avant tout un moment d’écoute, de soutien et de mise en commun, favorisant la rencontre entre jeunes aux parcours divers, dans un cadre sécurisant et sans jugement.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’empowerment, de dialogue et de création de liens, en plaçant la parole des jeunes au centre de la réflexion collective.

Animation / Organisation

Ghett’Up

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Le samedi 31 janvier 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://maisondelaconversation.org/ communication@maisondelaconversation.org



