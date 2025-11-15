LE CERCLE BAROQUE Soissons
LE CERCLE BAROQUE
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 9 – 9 – 20
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15 21:15:00
2025-11-15
Entre baroque et classique, de Paris à Vienne en passant
par Londres, un florilège de concertos pour orgue et
orchestre conjuguant la virtuosité de l’interprète et le
divertissement du public. L’esprit de la musique de chambre
appliqué au concerto de clavier, pouvant être servi aussi
par le clavecin ou le piano-forte, au cœur des mutations
esthétiques du XVIIIè siècle. Un répertoire riche et singulier
autour de l’instrument à tuyaux, en référence à l’action en
cours à Soissons, pour la restauration du grand orgue de la
cathédrale. 9 .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
