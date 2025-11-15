LE CERCLE BAROQUE

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 9 – 9 – 20

9

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 21:15:00

Date(s) :

2025-11-15

Entre baroque et classique, de Paris à Vienne en passant

par Londres, un florilège de concertos pour orgue et

orchestre conjuguant la virtuosité de l’interprète et le

divertissement du public. L’esprit de la musique de chambre

appliqué au concerto de clavier, pouvant être servi aussi

par le clavecin ou le piano-forte, au cœur des mutations

esthétiques du XVIIIè siècle. Un répertoire riche et singulier

autour de l’instrument à tuyaux, en référence à l’action en

cours à Soissons, pour la restauration du grand orgue de la

cathédrale. 9 .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LE CERCLE BAROQUE Soissons a été mis à jour le 2025-06-19 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois