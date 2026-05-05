Le cercle cinephile Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Le cercle cinephile

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

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animé par Jeanne PERIER. .

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70

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English : Le cercle cinephile

L’événement Le cercle cinephile Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Cambo les Bains