Le cercle cinephile Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains
Le cercle cinephile Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains samedi 23 mai 2026.
Cambo-les-Bains
Le cercle cinephile
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
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animé par Jeanne PERIER. .
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70
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English : Le cercle cinephile
L’événement Le cercle cinephile Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Cambo les Bains
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