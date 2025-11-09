Le cercle de craie caucasien Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Il est des histoires qui, au milieu du vacarme du monde, rallument quelque chose de profondément humain. Le Cercle de craie caucasien raconte l’itinéraire d’une jeune femme, Groucha, qui sauve un enfant abandonné par la noblesse en fuite, dans le chaos de la guerre. Elle l’élève avec courage et tendresse mais, des années plus tard, la mère biologique réapparaît. À qui revient l’enfant ? Emmanuel Demarcy-Mota décide de monter cette oeuvre avec la Troupe du Théâtre de la Ville, en lui donnant une liberté de ton, une ironie et une poésie profondément contemporaines. Un théâtre généreux, engagé et drôle à la fois. Dans un monde marqué par les exils, les injustices et les fractures, Le Cercle de craie caucasien fait entendre une voix nécessaire : celle de la tendresse comme force de résistance, de la bonté comme acte politique. Une pièce qui nous parle de ce que nous choisissons de protéger. Et de ce que nous voulons transmettre !

Une pièce puissante et envoûtante, comme un conte venu du fond des âges pour éclairer notre présent.

Du mercredi 28 janvier 2026 au vendredi 20 février 2026 :

payant Tout public.

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

