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AGENDA · Vichy

Le cercle de lecture avec Fabrice Rose Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

vendredi 6 novembre 2026 · Médiathèque Valery-Larbaud · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Médiathèque Valery-Larbaud
Adresse
106-110 rue du Maréchal Lyautey
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Le cercle de lecture avec Fabrice Rose

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 16:30:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-06

Pour ce dernier rendez-vous de l’année, le Cercle de lecture reçoit l’auteur de polar Fabrice Rose.
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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50  mediatheque@ville-vichy.fr

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English :

For this final event of the year, the Book Club is hosting crime novelist Fabrice Rose.

L’événement Le cercle de lecture avec Fabrice Rose Vichy a été mis à jour le 2026-09-09 par Vichy Destinations

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