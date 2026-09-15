Le cercle de lecture avec Fabrice Rose Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Informations pratiques

Vichy

Le cercle de lecture avec Fabrice Rose

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 16:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Pour ce dernier rendez-vous de l’année, le Cercle de lecture reçoit l’auteur de polar Fabrice Rose.

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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

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English :

For this final event of the year, the Book Club is hosting crime novelist Fabrice Rose.

L’événement Le cercle de lecture avec Fabrice Rose Vichy a été mis à jour le 2026-09-09 par Vichy Destinations