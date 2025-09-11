Le Cercle de Lecture Chez Paulette Réauville

Le Cercle de Lecture Chez Paulette Réauville jeudi 11 septembre 2025.

Le Cercle de Lecture

Chez Paulette 30 Routre d’Allan Réauville Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 16:00:00

fin : 2025-09-11 18:00:00

Date(s) :

2025-09-11

Après une pause estivale, le Cercle de lecture reprend, sous une nouvelle formule conservant le “coté artisanal” des débuts, tout en introduisant une dose de “nouveauté et de fantaisie”.

.

Chez Paulette 30 Routre d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes moniqueguiran@wanadoo.fr

English :

After a summer break, the Reading Circle is back, with a new formula that retains the « artisanal » feel of the early days, while introducing a dose of « novelty and fantasy ».

German :

Nach einer Sommerpause wird der Lesezirkel mit einem neuen Format fortgesetzt, das die « handwerkliche Seite » der Anfänge beibehält, aber eine Dosis « Neuheit und Fantasie » einführt.

Italiano :

Dopo una pausa estiva, torna il Circolo dei lettori, con un nuovo formato che mantiene l' »atmosfera artigianale » degli esordi, introducendo al contempo una dose di « novità e fantasia ».

Espanol :

Tras una pausa estival, vuelve el Círculo de Lectores, con un nuevo formato que conserva el « aire artesanal » de los primeros tiempos, al tiempo que introduce una dosis de « novedad y fantasía ».

L’événement Le Cercle de Lecture Réauville a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes