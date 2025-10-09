Le Cercle de Lecture Chez Paulette Réauville

Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville Drôme

Début : 2025-10-09 16:00:00

fin : 2025-10-09 18:00:00

2025-10-09

Le Cercle de lecture vous propose, chaque 2ème jeudi du mois, à 16h, une séance de partage littéraire, ouverte à tout amis des livres.

Le 9 octobre, nous accueillons l’écrivain réauvillois Marc BERRY, qui nous présente son dernier roman Je le savais .

Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 58 77 68 moniqueguiran@wanadoo.fr

English :

Every 2nd Thursday of the month, at 4pm, the Cercle de lecture offers a literary sharing session, open to all book lovers.

On October 9, we welcome reauvillois writer Marc BERRY, who presents his latest novel Je le savais .

German :

Der Lesezirkel bietet Ihnen jeden zweiten Donnerstag im Monat um 16 Uhr eine literarische Austauschrunde an, die allen Bücherfreunden offen steht.

Am 9. Oktober ist der Schriftsteller Marc BERRY aus Réauvillois zu Gast, der uns seinen neuesten Roman Je le savais vorstellt.

Italiano :

Ogni secondo giovedì del mese, alle 16.00, il Cercle de lecture organizza una sessione di condivisione letteraria, aperta a tutti gli amanti dei libri.

Il 9 ottobre, accoglieremo lo scrittore locale Marc BERRY, che presenterà il suo ultimo romanzo, Je le savais.

Espanol :

Cada segundo jueves de mes, a las 16.00 horas, el Círculo de lectura organiza una sesión de intercambio literario, abierta a todos los amantes de los libros.

El 9 de octubre, recibiremos al escritor local Marc BERRY, que nos presentará su última novela, Je le savais.

