Le Cercle de Lecture

30 route d’Allan Réauville Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 16:00:00

fin : 2026-02-12 18:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Amoureux des livres, curieux et rêveurs, nous vous invitons chaque mois à partager un moment convivial autour de vos coups de cœur littéraires du moment.

.

30 route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 58 77 68 associationdubourg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every month, we invite you to share a convivial moment around your literary favorites of the moment.

L’événement Le Cercle de Lecture Réauville a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes