Le Cercle de Lecture Réauville
Le Cercle de Lecture Réauville jeudi 12 février 2026.
Le Cercle de Lecture
30 route d’Allan Réauville Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 16:00:00
fin : 2026-02-12 18:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Amoureux des livres, curieux et rêveurs, nous vous invitons chaque mois à partager un moment convivial autour de vos coups de cœur littéraires du moment.
.
30 route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 58 77 68 associationdubourg@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every month, we invite you to share a convivial moment around your literary favorites of the moment.
L’événement Le Cercle de Lecture Réauville a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes