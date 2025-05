Le Cercle d’échecs de Nantes au Jardin des Plantes – Jardin des Plantes Nantes, 24 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 14:00 –

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public

Échec et mat au Jardin des Plantes Le Cercle d’échecs de Nantes, plus gros club d’échecs des Pays de la Loire, investit le cadre splendide du Jardin des Plantes le samedi 24 mai 2025. Pour une 5e saison, l’événement Échec et mat au Jardin des Plantes se tiendra Allée de la Musique et dans l’Espace jeux de 6 tables/échiquiers permanents. Fort de son succès, le programme vise à faire découvrir au grand public, de 5 à 100 ans, le jeu d’échecs sous ses aspects ludiques, accessibles et vivants. Ce qui n’empêche pas, au contraire, l’intervention de deux Maîtres internationaux ! Une surprise à ne pas manquer : les Pièces en vrac. Battez le record international établi à 33’’ ! Les animations sont commentées en direct par les bénévoles. Programme :14h-14h30 – Double partie à l’aveugle en simultanéeAvec Peio Duboué (Maître International) sur échiquiers géants. 14h30-15h30 – Défis Chess & RunParties d’échecs rapides (7’KO) sur échiquiers géants avec les pendules placées à distance (run). 15h30-16h – Pièces en vracSur 4 tables. Les pièces sont en vrac dans des boîtes.Au top départ, il faut les ranger le plus vite possible sur l’échiquier, en positionnant les 4 Cavaliers en dernier. 16h-16h30 – Partie à l’aveugleAvec Vincent Colin (Maître International) sur échiquier géant. 16h30-18h – Défis Chess & RunParties d’échecs rapides (7’KO) sur échiquiers géants avec les pendules placées à distance (run). Tout l’après-midiJeu libre et initiation dans l’Espace Échecs du Jardin des Plantes et sur les tables mises à disposition.Présentation des échiquiers pour aveugles et mal voyants.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr