Informations pratiques

Angoulême

Le cercle des arômes Le masque et la bulle

18 rue des 3 Notre-Dame Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Le Masque et la Bulle, est une chronique BD avec Franky Baloney , en partenariat avec L’Autre Librairie et Zaï Zaï Radio .

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18 rue des 3 Notre-Dame Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 70 35 18 lecercledesaromes16@gmail.com

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English :

Le Masque et la Bulle is a comic strip column featuring Franky Baloney, in partnership with L’Autre Librairie and Za%EF Za%EF Radio.

L’événement Le cercle des arômes Le masque et la bulle Angoulême a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême