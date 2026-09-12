Le cercle des arômes Le masque et la bulle Angoulême
jeudi 24 septembre 2026 · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Le cercle des arômes Le masque et la bulle
18 rue des 3 Notre-Dame Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Le Masque et la Bulle, est une chronique BD avec Franky Baloney , en partenariat avec L’Autre Librairie et Zaï Zaï Radio .
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18 rue des 3 Notre-Dame Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 70 35 18 lecercledesaromes16@gmail.com
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English :
Le Masque et la Bulle is a comic strip column featuring Franky Baloney, in partnership with L’Autre Librairie and Za%EF Za%EF Radio.
L’événement Le cercle des arômes Le masque et la bulle Angoulême a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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