Le Cercle des Arts au Domaine Les Crayères rencontre avec Alexandre Tharaud Brasserie Le Jardin Reims

Brasserie Le Jardin 7 Avenue du Général Giraud Reims Marne
Tarif : 100 – 100 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:30:00
fin : 2026-04-09 22:30:00
Date(s) :
2026-04-09
Tout public
Venez à la rencontre d’Alexandre Tharaud à l’occasion de la parution de son nouvel ouvrage TOUCHÉ en avril prochain.
Pianiste de renommée internationale, il se produit avec les plus grands orchestres à travers le monde. Son jeu, à la fois sensible et d’une précision remarquable, fait de lui l’un des interprètes les plus inspirants de notre époque.
Avec une grande sincérité, il confie les fondations intimes sur lesquelles s’est bâtie sa réputation internationale et invite à découvrir le parcours d’un artiste habité par la musique. .
Brasserie Le Jardin 7 Avenue du Général Giraud Reims 51100 Marne Grand Est lecercledesarts@lescrayeres.com
